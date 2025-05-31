Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Filyos Limanı'na Giriş Yaptı

Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Filyos Limanı'na Giriş Yaptı
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Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'na demirleyerek görevine hazırlanıyor. 140 kişi personel kapasitesine sahip olan dev platform, 2026 ortasında faaliyete geçecek.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Liman'ına girişi ile havadan görüntülendi.

29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı geçen dev platform, Filyos Limanı'na giriş yaparak demirledi. Platformun limana girişi ise havadan görüntülendi.

140 kişi personel kapasitesi olan, toplam 298 buçuk metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29 buçuk metre derinliğe sahip platform, 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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