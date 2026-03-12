Haberler

TCMB'nin dış borç istatistiklerini yayımlamasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin dış borç ve net dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şeffaf bir şekilde yayımlanacak. Verilerin 2025 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren kamuoyuna sunulması planlanıyor.

Dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye dış borç ve net dış borç istatistikleri, uluslararası metodoloji ve Özel Veri Yayınlama Standartları formatıyla uyumlu olacak şekilde TCMB tarafından yayımlanacak.

Öte yandan, daha önce TCMB tarafından Türkiye'nin dış yükümlülüklerine ilişkin verilerin tek çatı altında, şeffaf ve bütüncül yaklaşımla kamuoyuna sunulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan dış borç istatistiklerinin artık Banka tarafından yayımlanacağı duyurulmuştu. Bu duyuruda, Türkiye dış borç istatistiklerinin, 2025 yılı dördüncü çeyrek yayını ile 12 Mart'ta TCMB tarafından yayımlanmaya başlanacağı bilgisi yer almıştı.

Kaynak: AA / Mert Davut
