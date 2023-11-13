Türkiye-Irak İş Konseyi Heyeti, Necef ve Kerbela'da İş İnsanlarıyla Görüştü

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney himayelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Türkiye-Irak İş Konseyi heyeti, Necef ve Kerbela kentlerinde yerel yöneticiler, sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya gelerek iş hacminin arttırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney himayelerinde planlanan ve gerçekleştirilen, Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine yapılan ziyarette heyet, Iraklı yerel yöneticiler, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş hacminin arttırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, verimli geçen görüşmelerin her iki ülkenin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ve farklı sektörlere mensup İş Konseyi üyeleri Irak'a çıkarma yaptı. Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney himayelerinde planlanan ve gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde incelemeler yapan heyet, her iki kentte Iraklı iş insanlarıyla bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunmanın yanı sıra, vakıf ve ticaret potansiyeli yüksek projeleri ziyaret etti. Gerçekleştirilen ikili görüşmelerde iki ülke arasındaki iş hacminin arttırılmasına yönelik projeler masaya yatırılırken, Irak'ta Türk iş insanları için var olan iş fırsatları da değerlendirildi.

İki gün süren ziyaretler kapsamında heyet, birinci gün Necef Valisi Macid El Vaili ve Necef Belediyesi Başkanı Udey Abdulsahib Tuveyr ile bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerin ardından El Alameyn Enstitüsü'nde düzenlenen konferansta iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliği ve ticaret konuları ele alındı.

Konferansın ardından Necef Ticaret Odası ve Sanayi Odası üyeleriyle yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Programın ikinci gününde Kerbela Valisi Nasif Khattabi ile bir araya gelen heyet, kentin dokusu ve iş hacmi hakkında bilgiler aldı. Heyet daha sonra Kerbela Ticaret Odası ve Sanayi Odası üyeleriyle yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Irak ziyaretinin çok verimli geçtiğini ifade eden Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde bürokratlar ve iş insanlarıyla düzenlenen toplantıların iki ülkenin karşılıklı ticaret hacminin arttırılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek ziyaretler sorasında kendilerinden desteklerini esirgemeyen Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney ve elçilik görevlilerine teşekkür etti.

"Aldığımız çok güzel bir haber programımıza anlam kattı"

Acar, "Toplam iki güne yayılan yoğun toplantı ve görüşmelerimiz son derece verimli geçti. Bu arada aldığımız çok güzel bir haber programımıza anlam kattı. Ekim 2023 ihracat verilerine göre, Irak en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında ikinciliğe yükselmiş durumda. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuzun vizyon ve misyonu çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ticari diplomasi faaliyetlerimizin sonuç verdiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu süreçte biz iş insanlarının hep yanında olan Irak Büyükelçimiz Ali Rıza Güney'e ye tekrar şükranlarımı sunuyorum. Durmuyor, yorulmuyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güzel günlere taşımak için yılmadan çalışıyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - GAZİANTEP