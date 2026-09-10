Türkiye ile Çin arasında gümrük işbirliğinin güçlendirilmesi için ortak irade ortaya konuldu

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Çin Gümrükler Genel İdaresi Denetim ve İç Denetim Dairesi Başkanı Zhang Geping'in gerçekleştirdiği görüşmede taraflar, gümrük alanındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit etti.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Uçarmak'ın, Geping ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir görüşme yaptığı belirtilerek, burada ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak vizyona vurgu yapıldığı aktarıldı.

Geping'in, akıllı gümrükler hususunda işbirliği talebini ilettiği ifade edilen paylaşımda, Uçarmak'ın ise ikili ticari ilişkilerin "kazan-kazan" anlayışı doğrultusunda dengeli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilebilmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Uçarmak, aynı bölgede yer alan Güney Kore ve Japonya gibi ülkelere ihraç edilebilen taze meyve ve sebze ile su ürünleri başta olmak üzere tüm ürün gruplarında Türk ihracatçısının, Çin pazarına girişi önündeki engellerin kaldırılmasının önemini vurgulamış ve karşılıklı işbirliği için öncelikle var olan ticaret asimetrisinin ortadan kaldırılmasının gerekliliğini ifade etmiştir. Toplantı marjında, ülkelerimiz arasında gümrük alanındaki karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmanın daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak irade teyit edilmiştir."

Kaynak: AA