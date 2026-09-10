Haberler

Türkiye ile Çin arasında gümrük işbirliğinin güçlendirilmesi için ortak irade ortaya konuldu

Güncelleme:
+405 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Çin Gümrükler Genel İdaresi Denetim ve İç Denetim Dairesi Başkanı Zhang Geping'in gerçekleştirdiği görüşmede taraflar, gümrük alanındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Çin Gümrükler Genel İdaresi Denetim ve İç Denetim Dairesi Başkanı Zhang Geping'in gerçekleştirdiği görüşmede taraflar, gümrük alanındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit etti.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Uçarmak'ın, Geping ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir görüşme yaptığı belirtilerek, burada ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak vizyona vurgu yapıldığı aktarıldı.

Geping'in, akıllı gümrükler hususunda işbirliği talebini ilettiği ifade edilen paylaşımda, Uçarmak'ın ise ikili ticari ilişkilerin "kazan-kazan" anlayışı doğrultusunda dengeli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilebilmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Uçarmak, aynı bölgede yer alan Güney Kore ve Japonya gibi ülkelere ihraç edilebilen taze meyve ve sebze ile su ürünleri başta olmak üzere tüm ürün gruplarında Türk ihracatçısının, Çin pazarına girişi önündeki engellerin kaldırılmasının önemini vurgulamış ve karşılıklı işbirliği için öncelikle var olan ticaret asimetrisinin ortadan kaldırılmasının gerekliliğini ifade etmiştir. Toplantı marjında, ülkelerimiz arasında gümrük alanındaki karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmanın daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak irade teyit edilmiştir."

Kaynak: AA
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap'ın satın alma müdürü her şeyi anlattı! İşte Haluk Levent'in kaçmayı düşündüğü ülke

Satın alma müdürü anlattı! İşte Haluk'un kaçmayı düşündüğü ülke
İşten çıkarılınca belediyenin önünde tabanca ve kılıçla bekledi

Yakalanmasa ne yapacaktı? Elindekileri gören hemen polisi aradı

18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy'de inanılmaz anlar

Kadıköy'de inanılmaz anlar! Pankartta yazan nota beğeni yağıyor
Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı

Müzik dünyasını üzen haber: Ünlü şarkıcı yoğun bakıma kaldırıldı