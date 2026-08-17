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Ticaret sektöründe çalışan sayısı 80 aydır artıyor

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Türkiye'de ticaret sektöründeki ücretli çalışan sayısı, yılın ilk yarısında 3,5 milyonu aşarak rekor kırdı. Perakende ve toptan ticaret alanlarında istihdam artışı sürerken, sektördeki büyüme serisi 80 aya ulaştı.

Türkiye'de ticaret sektöründeki ücretli çalışan sayısı 80 aydır yıllık bazda artış gösterirken yılın ilk yarısında da 3,5 milyon kişiyi aştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16,3 milyonun üzerine çıktı.

Çalışan sayıları sektör bazlı incelendiğinde, ticaret alanında çalışan sayısının yılın ilk yarısında 3,5 milyonu aştığı görüldü.

Ticaret sektöründe çalışan sayısı, jeopolitik riskler ve dünyada artan ticari korumacılığa rağmen Türkiye'de artan talep ve finansman destekleriyle Haziran 2025'te 3 milyon 452 bin 952 iken Haziran 2026'da 3 milyon 564 bin 721'e çıktı. Böylece çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,2 artış gösterdi.

Bu artışa paralel olarak çalışan sayısının yıllık bazdaki seyrinde de önemli eşik aşıldı. Söz konusu sektörde ücretli çalışan sayısı, hazirandaki artışla yıllık bazdaki büyüme serisini 80 aya taşımış oldu.

Sektörün çalışan sayısındaki yıllık bazdaki son azalma, Ekim 2019'da kayıtlara geçmişti.

1,8 milyondan fazla çalışan perakende sektöründe

Sektör çalışanlarının dağılımına bakıldığında, ağırlığın perakende alanında olduğu görüldü.

Verilere göre, "perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)" kategorisinde çalışanların sayısı, Haziran 2025'te 1 milyon 784 bin 688 iken bu yılın aynı ayında 1 milyon 851 bin 124'e çıktı.

Perakende ticaret sektöründe çalışanların sayısındaki artış, yıllık bazda yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

Toptan ticaretle uğraşanların sayısı da 1,3 milyonun üzerindeki seyrini korudu.

"Toptan ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)" alanında çalışanların sayısı, haziranda 1 milyon 330 bin 319 olurken yıllık bazdaki artış yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

"Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı" alanında çalışanların sayısı da yılın ilk yarısı itibarıyla 383 bin 278 oldu.

Söz konusu sektördeki yıllık bazda çalışan sayısındaki artış, yüzde 6,1 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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