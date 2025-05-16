Türkiye'de İlk Çeyrek İstihdam Verileri Açıklandı

Türkiye'de İlk Çeyrek İstihdam Verileri Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin istihdam edilen sayısı, 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bine düştü. İş gücüne katılma oranı ve istihdam oranında da düşüş yaşandı.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak- Mart 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2025'in birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 266 bin kişi azalarak, 32 milyon 389 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,5 puanlık azalışla, yüzde 48,9 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 449 bin kişi azalarak, 35 milyon 273 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,8 puanlık gerilemeyle yüzde 53,3 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 36 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 171 bin kişi, sanayi sektöründe 61 bin kişi, hizmet sektöründe 37 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 3 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,3'ü tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025'in birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak, 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artışla yüzde 28,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Ocak-Mart 2025 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.205

32.75433.451
İş gücü (bin kişi)35.27323.24312.030
İstihdam (bin kişi)32.38921.70310.686
Tarım (bin kişi)4.6362.7111.925
Sanayi (bin kişi)6.7514.9991.752
İnşaat (bin kişi)2.1422.027115
Hizmet (bin kişi)18.86011.9666.894
İşsiz (bin kişi)2.8841.5391.345
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.9329.51121.420
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,37136
İstihdam oranı (yüzde)48,966,331,9
İşsizlik oranı (yüzde)8,26,611,2
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)1510,822,7
(Bitti)

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller! Bir kademe kısalabilir
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu

Galatasaray'dan Osimhen'i takımda tutacak hamle
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket

Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.