Türkiye'de dün günlük bazda 991 bin 221 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 986 bin 493 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 969 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 712 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 34 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,3 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 11,7 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 318 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 466 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.