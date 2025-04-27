Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklanmıştır

Türkiye'de dün günlük bazda 861 bin 780 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 725 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 570 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 407 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 861 bin 780 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 725 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,3 ile ithal kömür ve yüzde 15,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 217 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 163 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.