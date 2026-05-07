Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 942 bin 327 megavatsaat, tüketimi ise 938 bin 142 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saati 12.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 30,6 ile lider konumda.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 965 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 875 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri ve yaklaşık yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 917 megavatsaat elektrik ihracatı, 1594 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
