Türkiye'de Geniş Tanımlı İşsizlik Yüzde 29,7'ye Yükseldi

(ANKARA) - DİSK-AR'ın İşsizliğin Görünümü raporuna göre, geniş tanımlı işsizlik 12 milyon 190 bin ile yüzde 29,7'ye yükseldi. İşsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 39,2 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri sonuçlarının Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) da İşsizliğin Görünümü raporunu açıkladı.

TÜİK'in İşgücü İstatistikleri'ne göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 29,7 olarak açıklandı. TÜİK'e göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı ağustos ayında 3 milyon 44 bin oldu. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 190 bin oldu.

Dar tanımlı işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında 3 milyon 44 bin, 2024 yılı Ağustos ayında 3 milyon 38 bin, 2023 yılı Ağustos ayında ise 3 milyon 203 bin oldu. Dar tanımlı standart işsizlik her ne kadar azalıyor gibi görünse de geniş tanımlı işsizlik bu dönemde tırmandı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında 12 milyon 190 bine yükselirken bu sayı 2024 yılı Ağustos ayında 11 milyon 72 bin ve 2023 yılı Ağustos ayında 8 milyon 917 bindi.

Geniş tanımlı işsiz sayısında bir yıllık artış ise 1 milyon 117 bin oldu

DİSK-AR'a göre, TÜİK dar tanımlı işsizliği 2024 yılı Ağustos ve 2025 yılı Ağustos aylarında yüzde 8,5 açıklamış olsa da geniş tanımlı işsizlikte artış hızlanmaya devam etti. Geniş tanımlı işsizlik 2024 yılı Ağustos ayında yüzde 27,5 iken bu oran 2025 yılı Ağustos ayında yüzde 29,7'ye yükseldi ve son 1 yılda 2,2 puan arttı. Geniş tanımlı işsiz sayısında bir yıllık artış ise 1 milyon 117 bin oldu.

Raporda diğer bulgular ise özetle şu şekilde:

"Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 39,2 oldu. 2025 yılı Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 39,2 ile geniş tanımlı kadın işsizliği olmaya devam ediyor. Gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı 16 iken genç kadınlarda yüzde 22,7'dir. 2025 yılı Ağustos ayında yaklaşık 2,5 milyon işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı."