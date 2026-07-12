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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 1 milyon 73 bin 5 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 72 bin 236 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 14.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 73 bin 5 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 72 bin 236 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 324 megavatsaatle saat 14.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 898 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 73 bin 5 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 72 bin 236 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,3 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 275 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 917 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
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