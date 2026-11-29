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Türkiye'de dün günlük bazda 975 bin 693 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 833 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 925 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 159 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 975 bin 693 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 833 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 629 megavatsaat elektrik ihracatı, 113 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA