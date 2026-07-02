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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 144 bin 69 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 136 bin 750 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 144 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 136 bin 750 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 96 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 237 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 144 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 136 bin 750 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 547 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 246 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
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