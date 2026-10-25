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Türkiye'de 908 bin 491 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 895 bin 498 oldu

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Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 491 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 895 bin 498 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre üretimde ilk sırayı yüzde 19 payla barajlı hidroelektrik santralleri alırken ülke 13 bin 182 megavatsaat elektrik ihraç etti.

????? Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 491 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 498 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 380 megavatsaatle 05.00'te, en düşük tüketim ise 42 bin 446 megavatsaatle 19.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 491 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 498 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 182 megavatsaat elektrik ihracatı, 295 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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