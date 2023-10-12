Türkiye-Afrika IV. Ekonomi ve İş Forumu'nda Afrikalı yetkililerden ortaklık çağrısı

Türkiye-Afrika IV. Ekonomi ve İş Forumu'na katılan Afrikalı bakan ve yetkililer, Türkiye'nin farklı sektörlerde bilgi ve tecrübeye sahip olduğuna dikkati çekerek ortaklık çağrısı yaptı. Forum, İstanbul'da başladı ve Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ileriye taşınması için fırsatlar sunuyor.

Türkiye- Afrika IV. Ekonomi ve İş Forumu'na katılan Afrikalı bakan ve yetkililer, Türkiye'nin farklı sektörlerde bilgi ve tecrübeye sahip olduğuna dikkati çekerek ortaklık çağrısı yaptı.

Türkiye- Afrika IV. Ekonomi ve İş Forumu, İstanbul'da başladı.

Komorlar Birliği Sağlık Bakanı Loub Yakout Zaidou, açılışta yaptığı konuşmada, forumun Afrika'dan gelenler için faydalı bir çalışma ortamı oluşturduğunu söyledi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri ileriye taşıyacak fırsatların bulunduğuna dikkati çeken Zaidou, Afrika için sağlık, ekonomi ve güvenlik alanlarında kazan-kazan ortaklıklarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Zaidou, "Zorlukların üstesinden gelebilmek için küresel çapta uzmanlığa ihtiyaç var. Her ülkenin Türkiye'den bu çapta alabileceği uzmanlık alanları var." ifadelerini kullandı.

"Afrika, artık yardım talep etmiyor, müzakere için karşınızda bulunuyor"

Açılış konuşmaları sonrası "Altyapı Yatırım Fırsatları: Enerji, Telekomünikasyon ve Ulaşım Ağları" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Kamu Politikası ve Düzenleyici İşler, Afrika Uygulaması Direktör Yardımcısı Kimera Chetty, "Afrika, artık yardım talep etmiyor, müzakere için karşınızda bulunuyor. Karşılıklı ve eşit ilişki içerisindeyiz." dedi.

Afrika İklim Zirvesi'nin eylül ayında düzenlendiğini belirten Chetty, bu zirvede "Nairobi Deklarasyonu ve Eylem Planı"nın imzalandığını hatırlattı.

Chetty, "Bu deklarasyon ve eylem planı ile kredilere erişimin kolaylaştırılması ve ortak bir pazar talebinde bulunuldu. Afrika'nın enerjisi gündeme getirilerek yeni arayışlar için adımlar atıldı." dedi.

Afrika'nın her bağlamda rekabetçi bir ortam sağladığını vurgulayan Chetty, Afrika kıtasının enerji nakliyesi ya da depolamada büyük bir avantaj sağladığını kaydetti.

Chetty, "Mesela Güney Afrika, maden alanında öne çıktı. Kenya'da jeotermal enerji ve rüzgar enerjisi, Fas'ta ise dünyanın en büyük güneş enerjisi projesi yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

"Türk ve Afrikalı şirketler ortak çalışmalı"

Güney Afrika'daki Pan-Afrika Ticaret ve Sanayi Odası (PACCI) Başkan Yardımcısı Chabuka J. Kawesha, ulaştırma ve telekomünikasyon alanında Türkiye'den bölgeye önemli bir ilginin olduğunu ancak bunun planlı yapılması gerektiğini söyledi.

Kıta ülkeleri arasında fiber optik ağ yapısının oluşturulması gerektiğini ve bunun güney, orta, kuzey, doğu ve batı şeklinde projelendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Kawesha, "Türk şirketleri, Tanzanya ve Zambiya'da önemli işler yaptı. Hem Türk hem de Afrika şirketleri birlikte araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmalı. Birlikte fizibilite çalışmalarına çaba harcamalıyız." dedi.

Enerji danışmanlık şirketi Finergreen'in yönetici ortağı Jean-Jacques Ngono da gençlerin istihdamına dikkati çekerek, "Afrika'nın yüzde 40'ı, 15 yaşın altında ve bu kıta için fayda sağlayabilir ancak eğer bu insanlar iyi eğitilip istihdam sağlanırsa o zaman bir avantajdır. Bu da uzun vadeli bir meseledir. Genç nüfus eğitilmediği takdirde çok büyük bir tehlike olarak karşımızda duruyor." dedi.

Ngono, "Afrika'nın genç nüfusuyla kazan-kazan politikasının sürdürülmesi gerekiyor. Birçok Türk şirketi bizimle özellikle inşaat konusunda görüşme yaptı ancak Afrika için uzun vadeli projeler önemli ve bu ortaklıklara önem veriyoruz. Hazır projeler inşa etmek için geliyorsanız geç kalmışsınız diyebilirim. Bizim için gençler için yürütülen projeler önemli." şeklinde konuştu.