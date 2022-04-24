Türkgözü gümrük kapısı geçici olarak kapatıldı - Haberler

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Türkgözü gümrük kapısı geçici olarak kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Türkgözü gümrük kapısı geçici olarak kapatıldı

Posof Türkgözü sınır kapısı bir ay süre ile geçişlere kapatıldı.

Posof Türkgözü sınır kapısı bir ay süre ile geçişlere kapatıldı.

Ticaret Bakanlığı Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından gelen bilgiye göre Türkgözü gümrük kapısında devam eden inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük kapısının 25 Nisan ile 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında geçici olarak hizmete kapalı olacak. Kapıda çalışmaların devam ettiği süreçte sadece tırların geçişine izin veriliyordu. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Ticaret, İnşaat, Nisan, Ekonomi, Haberler

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