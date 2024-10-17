Turkcell, Uşak'ta Güneş Enerjisi Santralini Hayata Geçirdi

Turkcell'in 2026'nın sonunda 300 megavata ulaşacak güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarının ilki Uşak'ta enerji üretimine başladı.

Sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki çalışmalarıyla sektörde kendinden söz ettiren Turkcell, bu alanda çok önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Bu çerçevede 2026 yılı sonunda enerji tüketiminin yüzde 65'ini kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlayan Turkcell'in Uşak'ta kurduğu güneş enerji santrali enerji üretimine başladı.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, konuya ilişkin yaptığı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin Turkcell'i olmak geleceğimizi, gezegenimize ve aynı zamanda çocuklarımıza daha yeşil, çevreci bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bizler de bugün burada ilk defa bir arazi tipi, güneş enerjisi santralinin devreye alımına hep beraber şahitlik ediyoruz. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Aynı zamanda bizim için çok büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

"7 değişik ilde 300 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulum projemiz var"

Koç, yenilenebilir enerji üzerine Turkcell'in projelerinden de söz ederek, "7 değişik ilde 11 değişik arsada toplam 3 milyon metrekare arsa üzerine 300 megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurulum projemiz var. Bunu 2026 yılına kadar kuracağız. 2026 yılına geldiğimizde Turkcell'in kullandığı enerjinin yüzde 65'ini kendi üretmiş olduğu yenilebilir enerjiden üretmiş olacak. Bugün burada Uşak'ta açmış olduğumuz bu santralle beraber 93 bin 400 metrekarelik alanda 6,4 megavatlık bir güneş enerjisi üretim kapasitesini devreye almış oluyoruz. Bu bizim için bir ilk. Bu 300 megavatın toplam yatırım değeri 240 milyon dolar. 240 milyon dolar, 300 megavat dediğimiz enerji üretimi normal ortalama bir hane kullanımından 250 bin tane ortalama hane kullanımının tüketimine eş değer bir üretimden bahsediyorum" açıklamasında bulundu.

"Yıl sonuna kadar 2 bin 400 tane baz istasyonumuzu yeşil saha haline getireceğiz"

Türkiye'deki birçok baz istasyonlar üzerine solar paneller kurduklarını dile getiren Koç, "Biz bunlara yeşil saha diyoruz. Türkiye'de şu ana kadar 740 tanesi kurduk. Yıl sonuna kadar da 2 bin 400 tane baz istasyonumuzun üzerine solar panellerle güneş enerjisi panelleriyle beraber onları yeşil saha haline getireceğiz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak bir teknoloji firması olarak en önemli giderlerimizden birisi olan enerji giderimizi azaltmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyorsunuz fosil yakıtlar çevreye en fazla hem karbondioksit hem de sera gazı salınımı yapıyorlar. Biz burada kurmuş olduğumuz güneş enerjisi santralleriyle beraber çevreci bir teknoloji firması olduğumuzu gösteriyoruz. Güneş enerjisi santrali dışında İzmir'de de rüzgar enerjisi santralimiz var. 6 rüzgar enerji santralimiz var. Orada 18 megavatlık bir enerji üretiyoruz. Biz hem rüzgar enerjisi hem güneş enerjisini kullanan ve üretmeye devam eden bir firmayız. Çünkü Türkiye'nin Turkcell'i olarak çocuklarımıza, geleceğimize, ülkemize daha yeşil, daha çevreye duyarlı bir teknoloji firması olduğumuzu göstermek istiyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ve en fazla enerji tüketen şirketler birisi olarak yenilebilir enerjiye yatırım yapmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - UŞAK