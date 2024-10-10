Turkcell, Dünyanın En İyi İşverenleri Listesine Girdi

TURKCELL, iş dünyası yayınlarından biri olan Forbes tarafından 50 ülkede 300 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda 'Dünyanın En İyi İşverenleri' arasında yer aldı. Şirketten yapılan açıklamada " Turkcell, teknoloji ve iletişim alanında listeye giren tek Türk şirket oldu" denildi.

Forbes tarafından gerçekleştirilen ve 50 ülkede 300 binden fazla çalışanın katıldığı 'Dünyanın En İyi İşverenleri' araştırmasında Turkcell, Türkiye'den yalnızca 6 şirketin girebildiği listede teknoloji ve iletişim alanındaki tek Türk şirketi olduğunu açıkladı.

'LİSTEDEKİ TEK TÜRK TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM ŞİRKETİ OLMAK BİZLER İÇİN AYRI BİR GURUR'

Bu başarıyı, Turkcell'in insan odaklı kurumsal vizyonu ve çalışan memnuniyetine yönelik stratejilerinin bir sonucu olarak gördüğünü ifade eden Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, "Turkcell olarak, çalışma arkadaşlarımızın gelişimini ve çalışma konforunu destekleyen bir iş yeri kültürü oluşturmak için titizlikle çalışıyoruz. İnsan kaynakları yönetimine dair yaklaşımımızın küresel ölçekte takdir görmesi ve teknoloji, iletişim alanında ülkemizi temsil eden listedeki tek şirket olmamız da bizler için ayrı bir gurur. Hedefimiz nitelikli insan kaynağımızı koruyarak, yeni yetenekleri aramıza katarak Turkcell'in bu alandaki başarısını daha da ileriye taşımak. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.