Turkcell, depremzedelere 1,75 milyar TL bağış yaptı

Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası kapsamında depremzedeler için yaptığı 3,5 milyar TL'lik bağışın ilk taksiti olan 1 milyar 750 milyon TL'lik ödemeyi gerçekleştirdi.

Turkcell, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında depremzedeler için yaptığı 3,5 milyar TL'lik bağışın ilk taksiti olan 1 milyar 750 milyon TL'lik ödemeyi gerçekleştirdi.

Turkcell, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında depremzedeler için yaptığı 3,5 milyar TL'lik bağışın bu ay yapılan olağan genel kurulda alınan karar gereği ilk taksiti olan 1 milyar 750 milyon TL'lik ödemeyi gerçekleştirdi. Aynı karar gereği kalan 1 milyar 750 milyon TL'lik bölüm ise Ocak 2024'te ödenecek. - İSTANBUL