Türk Telekom, Dünya Wi-Fi Günü'nde 81 İl'de Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Sunacak

Türk Telekom, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü'ne özel 81 ilde ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilir yüksek hızda internet mottosuyla çalışmalarını sürdürüyor

Şirket, herkes için erişebilir iletişim vizyonuyla Atatürk Kültür Merkezi (AKM), stadyumlar, müzeler, kütüphaneler, toplu taşıma araçları ve uçak içi gibi farklı noktalarda Wi-Fi hizmetiyle herkes için internet erişimi sağlıyor.

Bu kapsamda Türk Telekom, Dünya Wi-Fi Günü dolayısıyla 20 Haziran'da 81 ilde ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, geniş bir yelpazede çağın yenilikçi imkanlarını müşterileriyle buluştururken, proaktif biçimde güncelledikleri dijital servisleriyle de Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ettiklerini belirtti.

Özden, bu vizyonla gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda Türkiye'yi uçtan uca fiber internetle donattıklarını aktardı.

Türkiye'nin 81 ilinde müşterilerine yüksek hızda erişim sunduklarını vurgulayan Özden, "Dünya Wi-Fi Günü kapsamında binlerce farklı noktadaki Wi-Fi hizmetimizi ücretsiz olarak kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla yenilikçi teknolojileri ve dijital dünyanın zenginliklerini müşterilerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.