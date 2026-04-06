Türk savunma sanayisi AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşları ve şirketleri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Milli Mücadele'nin sesi olan AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

ROKETSAN, "Milli Mücadele'den günümüze Anadolu'nun hür sesi" ifadeleriyle AA'yı kutladı.

ASELSAN'ın paylaşımında da şu ifadelere yer verildi:

"106 yıl önce Milli Mücadele'nin sesi olarak kurulan, Türkiye gündemini dünyaya, dünyanın gündemini de Türkiye'ye duyuran AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise paylaşımında, "Köklü tarihi, sorumlu ve etik habercilik anlayışıyla Anadolu'nun ve hakikatin sesini dünyaya ulaştıran AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da paylaşımında şunları kaydetti:

"Bir asır önce Milli Mücadele'nin başarısını dünyaya anlatan ve milli şuuru ülke sathına yayan, bugün ise başta milli mühendisliğimiz olmak üzere ülkemiz adına gurur duyulacak tüm başarıları dünyaya duyuran, milletimizin de sesi olan AA'nın 106'ncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."