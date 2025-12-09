Haberler

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu toplandı Açıklaması

Güncelleme:
Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, MESS ile yapılan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine yasal eylem yapabileceğini açıkladı. Ücret artışları ve sosyal haklarda uzlaşma sağlanamadığı vurgulandı.

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık tutanağı tutulmasıyla ilgili, "Sendikamız, önümüzdeki günlerde MESS'in tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gelinen süreci değerlendirmek üzere sendika genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi'nde, görüşmeleri 15 Ekim'de başlayan sözleşmenin 2025-2027 dönemi kapsadığı belirtilerek, yapılan beş oturumda 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki iki yönetmelik üzerinde anlaşma sağlandığı, buna rağmen aralarında ücret artışı ve sosyal hakların da olduğu 38 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki bir yönetmelikte ise anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı.

"Yapılan teklifler reddedilmiştir"

Türk Metal'in sözleşme sürecinde sosyal diyalog anlayışını terk etmediği, çalışma barışını tehdit eden uzlaşmaz bir tavır ortaya koymadığı ve sözleşmenin masada sonuçlanması için elinden gelen çabayı gösterdiğine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Sendikamızın duyarlı yaklaşımı karşısında, ne yazık ki muhatabımız olan MESS, yapılan son oturumda ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere sendikamızın kabul etmeyeceği tekliflerde bulunmuştur. Sendikamızın birinci altı ay için saatlik ücretlere yüzde 20 artı seyyanen 35 liralık artış teklifine karşılık, yüzde 5 artı 11,50 lira oranında bir artış önermiştir. Bu artışın oransal karşılığı yüzde 10'a tekabül etmektedir. Diğer altı aylar içinse herhangi bir teklifte bulunulmamıştır. Sosyal yardımlarda ise ilk yıl için yüzde 25 teklif edilmiş, ikinci yıl için yine herhangi bir teklifte bulunulmamıştır. Ücret ve sosyal haklara ilişkin bu teklifler heyetimizce reddedilmiştir."

Sözleşmeyle ilgili uyuşmazlık tutanağı tutularak resmi arabulucu sürecinin başladığına dikkat çekilen bildiride, "Türk Metal Sendikası, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında adaletten taviz vermemeye kararlıdır. Sendikamız, önümüzdeki günlerde MESS'in tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Ekonomi
