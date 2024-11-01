Üye Girişi
Haberler

Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı

Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

Buna göre, son tarih 31 Ocak 2025 olmak üzere daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj yüzde 10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Daha önce yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak.

Düzenleme 31 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver

"Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver"
Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı

Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)? Manisa elektrik kesintisi! 1 Kasım Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 1 Kasım Beylikdüzü, Beyoğlu, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım hayatı ve biyografisi! 1 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Cılandıras Köprüsü nerede? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Kasım Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? En güzel Kasım ayı mesajları ve sözleri - RESİMLİ! Bursa elektrik kesintisi! 1 Kasım Yıldırım, İnegöl, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 1 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.