Türk iş insanı Uğur Akkuş Boeing Business Jet aldığını duyurdu

Türk iş insanı Uğur Akkuş 75 milyon dolara Boeing Business Jet alarak ABD'deki milyarderler kulübüne katıldı. Üst segment iş jeti kıtalar arası uçuş imkanı sunuyor.

Amerika'da iş dünyasının en seçkin isimleri arasında yer alan milyarderler kulübüne bir Türk iş insanı daha katıldı. ABD'de yaşayan A&S yatırım Holding sahibi Uğur Akkuş, Boeing 737 model yolcu uçağının özel versiyonu olan Boeing Business Jet'i (BBJ) satın aldı.

Edinilen bilgilere göre Akkuş, yaklaşık 75 milyon dolar ödeyerek Boeing 737 BBJ'nin sahibi oldu. Bu model, Amerika'da üst düzey milyarder iş insanlarının tercih ettiği en prestijli özel uçak kategorilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Daha önce ABD Başkanı olmadan önce iş insanı kimliğiyle tanınan Donald Trump'ın da Boeing 737 tipi özel uçak kullandığı belirtiliyor.

Trump'ın iş hayatı döneminde kullandığı Boeing 737 özel uçağı daha sonra Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Al Waleedbin Talal tarafından satın alınmıştı. Öte yandan, Uğur Akkuş'un söz konusu uçağı Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin'den satın aldığı öğrenildi.

Uğur Akkuş'un bu yatırımının Türk girişimciliğinin küresel ölçekteki gücünü ve vizyonunu simgeleyen bir gelişme olarak yorumlandığı belirtildi. Amerika'da faaliyet gösteren bir Türk iş insanının, dünya milyarderleriyle aynı segmentte konumlanan bir hava aracı yatırımına imza atmasının iş dünyasında geniş yankı uyandırdığı aktarıldı.

Son dönemde özel hayatıyla da gündemde olan Uğur Akkuş'un devam eden boşanma davasına rağmen iş ve sanat dünyasındaki yoğun temposunu sürdürmesi dikkat çekti. - İSTANBUL

