Türk-İş'in talebi sonrası uzmanlar fikir değiştirdi! İşte yeni asgari ücret tahmini

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştirdiği üçüncü toplantıdan uzlaşı çıkmadı. Toplantı sonrası Türk-İş teklifini 9 bin TL olarak açıklarken, bu rakam sonrası uzmanlar da zam için tahminini değiştirdi. Tarafların arada bir rakamla anlaşacağını savunan uzmanların yeni asgari ücret tahmini 8 bin 750 TL oldu.

Asgari Ücret Tespit komisyonu, milyonların zammını belirlemek için üçücü kez toplandı. Ancak görüşmeden uzlaşı çıkmadı, nihai karar için gözler son toplantıya çevrildi.

UZMANLAR FİKİR DEĞİŞTİRDİ



Toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilk kez rakam vererek, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." dedi. Türk-İş'in açıkladığı rakam sonrası uzmanlar fikir değiştirdi. Bugüne kadar kamuoyunda 8 bin ile 8 bin 500 lira arasında rakamlar konuşulurken, uzmanlardan yeni bir tahmin geldi.

"ARADA BİR RAKAMLA ANLAŞILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

CNN Türk canlı yayınında asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, "Mutabakat olmadığını farz etmemiz gerekiyor. Ancak TİSK Başkanı hala binadan ayrılmadı. 9 bin TL biraz yüksek geldi, sürpriz oldu. Ne kadar yaparsanız yapın enflasyonu engelleyemiyorsanız bu rakamların hiçbir önemi yok. Satın alma gücü ne kadar artarsa o kadar iyi olacak. Bizim tahminimizle 8 bin lira ile 8 bin 250 lira arasında bir rakam telaffuz ediyorduk. Ben 9 bin TL rakamını düşük ihtimal olarak görüyorum. Eğer 9 bin TL ortaya çıkarsa oy birliği ile olur. Muhtemelen TİSK'in daha düşük bir teklifi vardı. Ben arada bir rakamla anlaşılacağını eğer Türk-İş Başkanı masaya oturmazsa oy çokluğu ile karar alınacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BENİM TAHMİNİM 8 BİN 750 TL"

Bayram sözlerine şöyle devam etti: "Ücretlilerin asgari ücret kadar kısmını vergiden istisna ettik. Şu anda yüzde 15 vergi dilimine tabi 32 bin TL vergi oranı var. Yeniden değerleme oranı yüzde 122 ile artırılmazsa asgari ücretli 6 ayda vergi dilimine giriyor. Türk-İş'in yıllardır verdiği mücadele var. Ücretlilerin daha az vergilendirilmesi gerekiyor. Hem sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, gelir vergisinde düzenleme yapılırsa tekrar masaya gelecektir. Bana göre 9 bin TL rakamı yüksektir. Benim tahminim 8 bin 750 TL rakamıdır."