Türk Hava Yolları, Polonya'nın LOT Havayolları ile Bakım Anlaşması İmzaladı

Türk Hava Yolları (THY), Polonya'daki LOT Polish Airlines ile üs bakım hizmetlerini kapsayan bir iyi niyet anlaşması (MoU) imzaladı.

Anlaşmayla Boeing 737MAX ve NG modellerinden oluşan üç uçaklık bir bakım planlamasının hayata geçirileceği ve anlaşmanın uzun vadede daha fazla uçağı kapsayacak şekilde genişletilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Türk Hava Yolları, yaptığı açıklamada Polonyalı yeni ortağı ile dünya genelindeki müşteri ağına yeni bir marka eklediğini ve bununla birlikte Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirdiğini belirtti. Bu anlaşmanın iki şirket adına da havacılıkta emniyet, kalite ve inovasyona verdiği değeri ortaya koyan bir iyi niyet anlaşması olduğu kaydedilen açıklamada, gelecek yıllarda büyümesi ve kapsamının genişlemesi öngörülen güçlü bir ortaklığın da ilk somut adımı olduğu ifade edildi. Yapılan anlaşmanın havayolu filosunun operasyonlarında süreklilik ve verimliliği sağlamayı hedeflediği ve iki şirket arasındaki gelecek vadeden iş birliğinin başlangıcı niteliği taşıdığına değinilirken, Türk Hava Yolları'nın uzman ekiplerinin ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış uçak bakım hangarlarında kapsamlı üs bakım hizmeti sunacağı açıklandı. - İSTANBUL