THY nisan ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları'nın nisan ayında taşıdığı yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 7,2 milyon oldu. Yurt içi ve yurt dışı yolcu sayılarında düşüş yaşanmasına rağmen doluluk oranları arttı.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Nisan 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin nisanda taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 7,2 milyon olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu sayısı yüzde 1,9 gerileyerek 4,7 milyona, yurt içi yolcu sayısı ise yüzde 5 azalışla 2,5 milyona indi.

Geçen yılın nisan ayında yüzde 83,2 olan yolcu doluluk oranı yüzde 83,4'e yükselirken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 83,3, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 83,8 oldu.

Uçulan nokta sayısı 353'ten 358'e çıkarken, uçak sayısı 476'dan yüzde 12,6 artışla 536'ya ulaştı.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan
