Haberler

TGS, SHGM tarafından "eğitim kaynak sağlayıcısı ve sınav merkezi" olarak yetkilendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 'eğitim kaynak sağlayıcısı ve sınav merkezi' olarak yetkilendirildi. Bu gelişme, şirketin eğitim vizyonunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türk Hava Yollarının (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından "eğitim kaynak sağlayıcısı ve sınav merkezi" olarak yetkilendirildi.

TGS Basın Müşavirlğinden yapılan açıklamada, bu yetkilendirmenin önemine değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İnsan kaynağının sürekli gelişimini odağına alan, kurumsal dönüşümü stratejik bir öncelik olarak benimseyen eğitim vizyonumuzun somut bir göstergesi olarak SHGM tarafından 'eğitim kaynak sağlayıcısı ve sınav merkezi' olarak yetkilendirilmenin mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yetkilendirmeyle birlikte şirketimiz, SHGM'nin kurumsal dönüşüm modelini esas alan yaklaşımı benimsediğini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü ortaya koymuştur. Şirket bünyesinde gerçekleştirilen eğitim ve sınav faaliyetleri kalite, sürdürülebilirlik, sürekli gelişim ve emniyet kültürü gibi kurumsal dönüşüm modelinin temel ilkeleri doğrultusunda planlanarak hayata geçirilecektir. Böylece şirketimiz bünyesinde eğitim alan öğrenciler havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte yetiştirilecektir."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi

Dünyaca ünlü futbol takımı, Maduro'nun viral olan eşofmanını giydi
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı

Pistte yürekler ağza geldi! Dünya şampiyonu, minik rakibine çarptı