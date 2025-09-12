Türk Hava Yolları, APEX'ten Üst Üste Beşinci 'World Class' Ödülünü Aldı

TÜRK Hava Yolları (THY) Hava Yolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından üst üste beşinci kez 'World Class' ödülüne layık görüldü.

Los Angeles'ta düzenlenen APEX World Class ödül töreninde THY, emniyet ve sağlık, misafir deneyimi, sürdürülebilirlik ve yiyecek&içecek uygulamaları olmak üzere dört kategorideki performansa göre değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede havayolu şirketi üst üste 5'nci kez World Class ödülünü alırken, üst üstü 2'nci defa ise 'World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi' ödülünü aldı. THY ayrıca bu sene kategorilere yeni eklenen 'Yiyecek&İçecek Hizmetleri Kategorisinde Sınıfının En İyisi' ödülüne de layık görüldü.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Ödüller hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, üst üste beşinci kez APEX tarafından 'World Class' ödülüne layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, yolcularımıza sunduğumuz hizmet kalitesinin, güvenlik anlayışımızın, sürdürülebilirlik vizyonumuzun ve küresel misafirperverlik anlayışımızın uluslararası alanda takdir edilmesidir. Uçuş deneyimini sürekli geliştirmeyi ve her adımda mükemmeli hedeflemeyi ilke edinmiş bir marka olarak, bu başarıyı tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Misafirlerimize dünya standartlarının ötesinde bir seyahat deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'THY YENİ BİR KÜRESEL REFERANS NOKTASI OLMAYA DEVAM EDİYOR'

APEX Group CEO'su Dr. Joe Leader ise "Türk Hava Yolları, 2026 yılında üst üste beşinci kez APEX World Class havayolu ünvanını elde ederken, aynı yıl içinde iki APEX World Class hizmet ödülünü kazanan ilk havayolu olarak tarihe geçti. 2026 APEX World Class Sürdürülebilirlik ödülünün yanı sıra 2026 APEX World Class En İyi Yiyecek ve İçecek ödülünü de güçlü bir rekabet ortamında alması, ikram ürün-hizmetleri ile sektörel sürdürülebilirlik arasında kurdukları dengeyi yansıtıyor. Türk Hava Yolları, geleneksel misafirperverliği, yolcuların dünya standartlarında seyahatten bekleyebileceklerini yeniden tanımlayan yeniliklerle birleştirerek yeni bir küresel referans noktası olmaya devam ediyor" dedi.