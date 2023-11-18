Türk Firmaları Kolombiya'daki Uluslararası Enerji Fuarı'nda Yoğun İlgi Gördü

Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası Enerji Fuarı'nda Türk firmaları büyük ilgi gördü. Fuarda 300'ü aşkın ulusal ve uluslararası firma yer aldı ve beklenenden fazla ziyaretçi katılımı gerçekleşti. Türk firmaları, Latin Amerika pazarında daha etkin olmayı hedeflediklerini belirtti.

Kolombiya'da ulusal ve uluslararası 300'den fazla firmanın katılımıyla 14 Kasım'da başlayan "Uluslararası Enerji Fuarı" (FISE) tamamlandı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'deki Plaza Mayor etkinlik alanında düzenlenen fuarda, Türk firmaları stantlarına yoğun ilgi gösterildi.

FISE'den yapılan açıklamada, fuara 300'ü aşkın ulusal ve uluslararası firmanın katıldığı ve beklenenin üzerinde ziyaretin gerçekleştiği bildirildi.

Türkiye'den ise 20'den fazla firmanın katıldığı organizasyonda, Türk yatırımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin izlenimlerini ve beklentilerini anlattı.

Mutlusan Yönetim Kurulu Üyesi Gündüz Kaçmaz, ilk kez Kolombiya'da bir fuara katıldıklarını vurgulayarak, "Buradaki amacımız Kolombiya ve Latin Amerika piyasasında daha etkin yer almaktır. Şu ana kadar gayet olumlu geçti, bundan sonrası için de aynı şekilde güzel geçmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

ADS Metal Fabrika Müdürü Serkan Dölek de üretimleriyle Latin Amerika pazarına katma değer katmak istediklerini belirterek, fuarda ciddi anlamda pazardaki global şirketlerin lokal olarak Kolombiya'daki firmalarına ulaştıklarını söyledi.

"İlerleyen yıllarda Latin Amerika pazarında daha etkin olmak istiyoruz"

Organizasyondan sonra firmalarla ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Dölek, "Dünya temiz enerji, karbon ayak izi azaltılması konusunda gerek Avrupa gerek ABD'de enerji sektöründe temiz enerji arayışlarına yöneldi. Bu noktada özel trafo ihtiyaçları doğdu. Örneğin Panama'da rüzgar enerji santralleri, Şili'de güneş enerji santralleri gibi temiz enerji pazarlarını görmekteyiz." dedi.

Dölek, fuarın "son derece" başarılı geçtiğini kaydederek, "Güzel bağlantılar yakaladık. Türkiye ve Latin Amerika için etkili bir fuar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'den pazara yüzde 7 gibi ciddi bir katılım sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın en güzel stantlarında Türk ürünleri sergilendi"

Türkiye'nin Bogota Ticaret Müşaviri Muhammet Hartavi ise FISE fuarının Latin Amerika bölgesinin en büyük iki fuarından biri olduğuna işaret ederek, "FISE fuarına, 15 tanesi ilk kez olmak üzere 24 firma ülkemizi temsil etti. Kolombiya ve Latin Amerika pazarındaki potansiyeli göz önünde bulundurursak fuarın en güzel stantlarında Türk ürünleri sergilendi." ifadesini kullandı.

Tantavi, 3 gün boyunca firmamlar arasında stratejik işbirliklerinin kurulduğunu anlatarak, "Önümüzdeki dönemde cari fazla veren elektrik ürünleri sektörümüzün rekabetçi olduğumuz bölgeye ihracatının ciddi miktarda erişebileceği tahmin edilmektedir." diye konuştu.

Güney Amerika'nın önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen etkinliğin 20 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildiği kaydedildi.