Türkiye'nin Hindistan'a fındık ihracatı artıyor

Güncelleme:
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hasan Osman Sabır, Hindistan'da Türk fındığına olan talebin son beş yılda yüzde 180 oranında arttığını açıkladı. 2020'de 352 ton olan fındık ihracatı, 2025'te 985 tona yükselebilir.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hasan Osman Sabır, Hindistan'da Türk fındığının tanıtım çalışmalarının meyvelerini verdiğini, 5 yılda bu ülkeye ihracatın yüzde 180 arttığını bildirdi.

Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerinin 23-25 Ocak tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenen "MEWA Fuarı"na katıldığını belirtti.

Türk fındığı tanıtım standının yer aldığı fuarda, Hindistan'ın tanınmış şeflerinin çeşitli gösteriler sunduğunu aktaran Sabır, fuarda bir de panel gerçekleştirildiğini anlattı.

Sabır, Hindistan'a gerçekleştirilen fındık ihracatında son 5 yılda yaşanan artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2020 yılında 352 ton (iç) olan ihracat, 2025 yılında 985 ton (iç) seviyesine yükselerek yüzde 180 artış gösterdi. Değer bazında ise 2020'de 2,7 milyon dolar olan ihracat geliri, 2025 yılında 10 milyon dolara çıkarak yaklaşık yüzde 270 artış kaydetti. Türk fındığında fiyat istikrarının sağlanması, Hindistan gibi yüksek potansiyele sahip alternatif pazarlarda ihracatın beklenen seviyelere yükseltilebilmesi için büyük önem taşımaktadır."

Türk fındığının geleceğinin ihracat odaklı bir perspektifle planlanması gerektiğini vurgulayan Sabır, "ABD'nin, Hindistan'a yılda yaklaşık 190 bin ton badem ihraç ettiği düşünüldüğünde, geniş nüfuslu pazarların ihracat açısından değeri çok daha net ortaya çıkmaktadır. Fındıkta ihracat odaklı stratejilerin uygulanması halinde tıpkı Avrupa'da olduğu gibi Hindistan ve Çin gibi pazarlarda da Türk fındık ihracatçıları her daim sektördeki ikame ürünler ile güçlü bir rekabet yaratabilecek imkan ve kabiliyete sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

