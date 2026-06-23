Haberler

TDT ülkelerinden dijital ekonomi ortaklık anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri arasında dijital ekonomi alanındaki ortaklık anlaşmasıyla e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.

TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri arasında dijital ekonomi alanındaki ortaklık anlaşmasıyla e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'TDT'ye Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. Böylelikle Türkiye'nin, Azerbaycan ve Özbekistan'dan sonra Anlaşma'ya ilişkin iç onay sürecini tamamlayan üçüncü ülke olduğunu ve Kırgızistan ile Kazakistan'ın da iç onay süreçlerini tamamlamalarının akabinde Anlaşma'nın yürürlüğe gireceği vurgulanarak, şöyle denildi: "Anlaşma ile Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ve ortak kuralların benimsenmesi, böylelikle dijital ekonomide entegre ve öngörülebilir bir iş birliği zemini oluşturulması sağlanacak. Aynı zamanda Türk dünyasında ticari ve teknolojik entegrasyon güçlendirilerek işletmelerin dijital pazarlara erişiminin kolaylaştırılacak, yenilikçi teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi ve bölgesel rekabet gücünün artırılması sağlanmış olacaktır. Anlaşmada; 'ödeme ve para transferlerine engel getirilmemesi, kağıtsız ticaret, elektronik işlem çerçevesinin kurulması, lojistik, elektronik faturalandırma, hızlı teslimat hizmetleri, elektronik ödemeler, milli tedarikçi veri tabanı, elektronik imza, ticari elektronik mesajlar, çevrim içi tüketicinin korunması, kişisel verilerin korunması, küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında iş birliği, mali ve teknolojik alanlarda iş birliği, siber güvenlik işbirliği ve rekabet politikası alanında iş birliği' konularında detaylı hükümler ele alınmış bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11'inci Zirvesi'nde imzalanan Anlaşma ile Türk Devletlerinin birbirlerine daha fazla yakınlaşmaları ve ortak değerleri çerçevesinde dijital ticaret kuralları konusunda küresel arayışlara örnek olarak, katkı sağlamaları da mümkün kılınmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 64 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Bomba hamle! Okan Buruk Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

Bomba hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
17 yıllık kayıp dosyası töre cinayeti çıktı! Çiftin kemikleri mağarada bulundu

17 yıllık sır çözüldü! Kayıp çiftin kemikleri mağarada bulundu
Bebeğini arabada unuttu, hıncını gazetecilerden çıkardı

Bebeğini arabada unutan anneden pes dedirten hareketler
13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek 'yeni deliller bulundu' diyerek duyurdu

13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek: yeni deliller bulundu
Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti