TÜRİB'de elektronik çerçeve sözleşme oluşturma şartları bir yıl uzatıldı

Güncelleme:
Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) aracıların elektronik çerçeve sözleşme oluşturma şartları 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme, aracıların müşterilerine riskleri açıklama yükümlülüğünü de kapsıyor.

Aracılar, sözleşme imzalanmadan önce müşterilerine elektronik ürün senedi ve bu senede dayalı vadeli işlemlere dair genel risklerin yalın ve anlaşılır şekilde açıklandığına, okunup anlaşıldığına dair yazılı beyanlarını elektronik ortamdan alacak. Kimlik tespitine ilişkin ispat yükü aracılara ait olacak.

500


