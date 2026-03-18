Tüp bebek tedavisinde başarı sağlıklı yaşam ile artıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysu Akça, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenmenin tüp bebek başarısını düşürdüğünü aktararak, doğru beslenen, egzersiz yapan ve kötü alışkanlıklardan uzak duran çiftlerde sağlıklı çocuk sahibi olma şansının arttığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, başarılı bir tüp bebek tedavisi, yalnızca doktorun değil çiftin de katkısıyla mümkün oluyor.

Akça, tedavi öncesinde ve süresince sağlıklı bir yaşam biçimi benimsenmesinin tedavi başarısını olumlu şekilde etkilediğini vurguladı.

Tüp bebek tedavisine başvuran çiftlerde en yaygın karşılaşılan hatalardan birinin, kötü alışkanlıklara devam etmek olduğunu belirten Akça, "Özellikle sigara ve alkol sperm kalitesi ve hareketliliğini azaltıyor, kadınlarda da yumurta rezervi ve kalitesi üzerinde ciddi hasarlara neden oluyor. Gebelik planlayan çiftler sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları mutlaka bırakmalı. Tüm vücut hücreleri gibi üreme hücreleri de sağlıklı beslenmeden olumlu etkileniyor. Çiftlerin özellikle sebze, meyve, kuruyemiş, bakliyat ve omega-3 yönünden zengin deniz ürünlerine yönelmeleri gerekiyor. Paketli ve işlenmiş gıdalar, gazlı içecekler ve hazır et ürünlerinden uzak durmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Akça, beden kitle indeksinin de gebelik şansını etkileyen önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

Beden kitle indeksinin 20'nin altında ya da 30'un üzerinde olmasının başarı şansını düşürdüğüne değinen Akça, şu değerlendirmede bulundu:

"Zayıf bireylerin kilo alması, kilolu bireylerin ise zayıflaması gerekiyor. Ayrıca düzenli egzersiz, özellikle polikistik over sendromu ve insülin direnci olan hastalarda oldukça faydalı. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, düzenli spor, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve beden kitle indeksinin dengede tutulması, tedavinin başarısı açısından önemli unsurlar. Çiftlerin bu sürece bilinçli şekilde hazırlanması gerekiyor."