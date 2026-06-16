Tüm Kırtasiyeciler Derneğinden "kayıt dışı ürün" uyarısı

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, tüketicileri markasız, üretici veya ithalatçı bilgisi bulunmayan ürünlere karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından kayıt dışı üretim ve standart dışı ürünlerin yarattığı risklere karşı velilerin alacağı önlemlerin mücadele noktasında kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

Uzun süredir sistemli olarak yürütülen bilinçlendirme çalışmaları sonrasında ürün güvenliğinin yüzde 99,33'e ulaştığı sektörde bu oranı yüzde 100'e ulaştırmak hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, markasız, üretici ve ithalatçı bilgisi bulunmayan, standart dışı ve merdiven altı ürünlerin halen kırtasiye sektörünün gündeminde olduğunu belirtti.

Keresteci, kayıt dışı üretimin sektörde haksız rekabete yol açan durumların başında geldiğini aktararak, "Standartlara uygun üretim yapan, vergi yükümlülüklerini yerine getiren, ürün güvenliği testlerine yatırım yapan firmalar, kayıt dışı ve denetimsiz üretim yapanlarla aynı pazarda rekabet etmek zorunda kalıyor. Bu durum hem fiyat dengesini bozuyor hem de kaliteli üretim yapan firmaların emeğini değersizleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu durumun sektörün marka algısına, ihracat potansiyeline ve kurumsal gelişimine büyük zarar verdiğini kaydeden Keresteci, "Denetimlerin artması, tüketici bilincinin yükselmesi ve sektörün güvenli ürün konusundaki hassasiyetinin güçlenmesiyle birlikte olumlu bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Ticaret Bakanlığının 2025 denetimlerinde kırtasiye ürünlerinde güvenli ürün oranının yüzde 99,33'e ulaşması sektör adına son derece kıymetli bir gösterge." ifadelerini kullandı.

"Son tüketici bilinçli davrandığı takdirde kayıt dışı ürünlerin pazardaki alanı daralır"

Keresteci, kayıt dışı üretimin tüketici açısından da farklı sorunlara yol açtığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı üretim sadece ekonomik değil, aynı zamanda sağlık ve güvenlik açısından da ciddi bir risk teşkil ediyor. Üretici bilgisi olmayan, standardı belirsiz, test süreçlerinden geçmemiş ürünlerde kimyasal riskler, alerjen maddeler, ağır metal içerikleri veya fiziksel güvenlik sorunları ortaya çıkabiliyor. Ortalama fiyatın oldukça altına satılan, markasız, üretici veya ithalatçı bilgisi bulunmayan ürünlere karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Ürünlerin ambalajında üretici/ithalatçı bilgisi, kullanım uyarıları, yaş grubu, standart bilgileri ve gerekli işaretlemeler kontrol edilmeli. Özellikle çocukların kullanacağı boya, oyun hamuru, yapıştırıcı, silgi, kalem ve benzeri ürünlerde güvenilir satış noktaları tercih edilmeli. Son tüketici bilinçli davrandığı takdirde kayıt dışı ürünlerin pazardaki alanı da daralır. Bu mücadele yalnızca kamu kurumlarının ya da sektör temsilcilerinin değil üreticiden satıcıya, tüketiciden denetim mekanizmalarına kadar tüm kesimlerin ortak sorumluluğu."

Dernek olarak kayıt dışı üretimin engellenmesi ve tüketicinin bilinçlendirilmesi noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Keresteci, kırtasiye ürünlerinde güvenli ürün oranının yüzde 100'e yaklaşmasının kamu denetimleriyle birlikte sektörün bu konudaki ortak hassasiyetinin bir sonucu olduğunu ifade etti.