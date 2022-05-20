Tüik: Tüketici Güven Endeksi Mayısta 0,4 Oranında Arttı - Haberler

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Tüik: Tüketici Güven Endeksi Mayısta 0,4 Oranında Arttı

ANKA - Esra Alus - Ekonomi
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Tüik: Tüketici Güven Endeksi Mayısta 0,4 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mayıs ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre 0,4 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mayıs ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre 0,4 oranında artış gösterdi.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı. Nisan ayında 67,3 olan endeks, mayıs ayında 67,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksinin alt endekslerindeki değişim oranları da tablo olarak paylaşıldı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 arttı.

GELECEK BEKLENTİSİ İSE GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre; gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, nisan ayında 49,1 iken mayıs ayında 48,5'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi de aynı şekilde nisanda 67,3 iken mayısta 66,3 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi, nisan ayında 88,8 olurken mayısta 0,1'lik bir artışla 89,0 oldu.

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ANKA / Esra Alus - Ekonomi

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