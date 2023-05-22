Tüketici güven endeksi yükseldi

Tüketici güven endeksi mayıs ayında yüzde 4 arttı ve 91.1 seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,0 oranında arttı. Nisan ayında 87,5 olan endeks, mayıs ayında 91,1 oldu. - ERZİNCAN