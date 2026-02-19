Tüketici güven endeksi 85,7 oldu

Haberler

Ocak ayında 83,7 olan tüketici güven endeksi, Şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 seviyesine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 83,7 iken Şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
