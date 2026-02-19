Haberler

Tüik: Tüketici Güven Endeksi Şubat Ayında 85,7 Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK, Şubat ayında tüketici güven endeksinin 85,7 olduğunu açıkladı. Ocak ayında bu rakam 83,7 iken, şubat ayında yüzde 2,3 oranında artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, şubat ayında tüketici güven endeksi 85,7 oldu.

TÜİK, Şubat ayına ilişkin "Tüketici Güven Endeksi" istatistiklerini açıkladı.

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocak ayında 83,7 iken şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu.

Kaynak: ANKA
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isim 'Atatürk: Entelektüel Biyografi' kitabını satın aldı

Satın aldığı kitabı görenler çok şaşırdı
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme

2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç

Galatasaray çok zor bir sürece girdi
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi
Ünlü isim 'Atatürk: Entelektüel Biyografi' kitabını satın aldı

Satın aldığı kitabı görenler çok şaşırdı
Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor