Tüik: Tüketici Güven Endeksi Şubat Ayında 85,7 Oldu
TÜİK, Şubat ayında tüketici güven endeksinin 85,7 olduğunu açıkladı. Ocak ayında bu rakam 83,7 iken, şubat ayında yüzde 2,3 oranında artış gösterdi.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, şubat ayında tüketici güven endeksi 85,7 oldu.
TÜİK, Şubat ayına ilişkin "Tüketici Güven Endeksi" istatistiklerini açıkladı.
TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocak ayında 83,7 iken şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu.
