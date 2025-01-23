Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Düştü

Tüketici güven endeksi Ocak ayında 81,0 oldu.

Tüketici güven endeksi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 81,3 iken Ocak ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 81,0 oldu. - ERZİNCAN