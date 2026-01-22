Tüketici güven endeksi 83,7 oldu
TÜİK ve TCMB işbirliği ile hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 83,5'ten Ocak ayında yüzde 0,3 artışla 83,7'ye yükseldi.
Tüketici güven endeksi, Aralık ayında 83,5 iken Ocak ayında yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 83,5 iken Ocak ayında yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 oldu. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi