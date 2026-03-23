Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi mart ayında aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85'e geriledi. Hanehalkının mevcut maddi durumu endeksi artarken, gelecek yıl için ekonomik durum beklentisi düştü.

Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubatta 85,7 iken bu ay yüzde 0,8 azalarak 85'e düştü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, martta aylık yüzde 2 artışla 71,3'ten 72,8'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, şubatta 86,8 iken yüzde 1,3 azalarak martta 85,6 oldu.

Geçen ay 81,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 2,9 azalışla 79,1 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 103,2 iken bu ay yüzde 0,5 azalarak 102,7'ye geriledi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

48 saat verip resti çektiler: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade

Eşinin kafesini soydu, emniyette verdiği ifade pes dedirtti
Genç kız ölü bulundu, en yakınının hareketleri vahşeti ortaya çıkardı

Genç kız ölü bulundu, en yakınının hareketleri vahşeti ortaya çıkardı
Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi

Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi
İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

İsrail devlet televizyonundan savaşın seyrini değiştirecek haber
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade

Eşinin kafesini soydu, emniyette verdiği ifade pes dedirtti
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz

Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

Köşeye sıkışınca dünyayı kana bulayacak çağrıyı yaptı