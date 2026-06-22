Haberler

TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 2,5 arttı

TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 2,5 arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 artarak 87,9 seviyesine yükseldi. Hanenin maddi durumu ve genel ekonomik beklentilerde de iyileşme görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında tüketici güven endeksinin yüzde 2,5 artarak 87,9 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 4,5 artışla 72,3 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 1,9 artışla 89,5, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 3,1 artışla 83,9, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,4 artışla 105,9 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacıosmanoğlu'ndan Akın Gürlek'e çağrı: Böyle bir rezillik...

Hacıosmanoğlu'ndan Akın Gürlek'e çağrı: Böyle bir rezillik...
Evini taşıttırdığı nakliyecilerle video çekti, görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Evini taşıyan nakliyecilerle video çekti, görüntü tartışma yarattı
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Ceset sandılar, cansız manken çıktı

Ceset ihbarını alan kurbağa adam suya indi, gözlerine inanamadı
İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi

Elif Ada'nın "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi
Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

Bizim maçın tek kazananı oldu!

Taksiyle göçmen kaçıran insan tacirleri polisten kaçamadılar

Taksinin kapısını açan polis ekipleri gözlerine inanamadı