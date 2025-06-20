Tüketici Güven Endeksi Haziran'da Artış Gösterdi
Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında yüzde 0,3 artarak 85,1 değerine ulaştı.
Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 oldu. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi