Aralık ayında tüketici güven endeksi 83,5 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında 85,0 iken Aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu. - İSTANBUL
