TÜİOSB ortak akılla sinerji oluşturuyor

TARSUS, MERSİN (İHA) - Türkiye'nin ilk ihracat odaklı, dijital ve yeşil organize sanayi bölgesi olan Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) güçlü temeller üzerinde yükselmesi için uğraş veren Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, kent dinamikleriyle ortak akıl ve istişare mekanizmalarının geliştirilmesi yönünde de tempo artırdı.

TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı'yı ziyaret etti. Başkan Akyürek Balta, beraberinde TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Armağan Öner, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı ve TÜİSOB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit İzol, Berdan Civata CEO'su Zeynep Şemsi Aysalar ve TÜİOSB Bölge Müdürü Ebru Karalar Akdeniz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, ihtisas OSB'de yürütülen altyapı inşaat çalışmaları, fabrika inşaat projeleri ve hedeflerle ilgili bilgiler verdi.

TÜİOSB'nin sağlayacağı 10 bin istihdam işsizliğe çare olacak

Kaymakam Kadir Sertel Otcu'ya gerçekleştirilen ziyarette 300 hektarlık alanda konumlanacak ve 100 firmanın faaliyet göstereceği TÜİOSB'nin sağlayacağı istihdam öne çıktı. Kaymakam Otcu'ya projenin gerçekleşmesi yönündeki güçlü desteklerinden dolayı teşekkür eden Gül Akyürek Balta, 300 milyon dolarlık yatırımla ülke ekonomisine kazandıracaklarını TÜİOSB'de 10 bin kişinin doğrudan istihdam edileceğini söyledi. Tedarik zinciri dikkate alındığında bu rakamın çok daha fazla artacağını dile getiren Akyürek Balta, kadın girişimciliği ve kadın istihdamını artırmaya yönelik örnek projeleri de olgunlaştırdıklarını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Otcu ise TÜİOSB'nin sağlayacağı istihdamın bölgedeki işsizlik sorununun azaltılmasına çok önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak tebrik etti.

Güçlü bir sinerji oluşturmaya yönelik ortak adımlar atılacak

TÜİOSB heyetinin ikinci durağı Tarsus Ticaret Borsası oldu. TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ile tarımsal ürünlerin lisanslı depolarda değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kaya, kurumun hububat ürünlerinin korunmasına yönelik 15 bin ton kapasiteli lisanslı depoları ile yaş meyve sebze çeşitlerinin muhafaza edildiği 2 bin 500 ton kapasiteli soğuk hava depolarının bölgedeki tarımsal üretime yüksek katma değer kazandırdığını anlattı. TÜİOSB'ye tam destek verdiklerini, fabrika kuracak yatırımcılarla birlikte iş birliği yapmaktan da büyük memnuniyet duyacaklarını kaydeden Kaya, tarımsal sanayiyi geliştirmeye yönelik TÜİOSB yönetimi ile güçlü bir sinerji oluşturmaya yönelik ortak adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti.

Başkan Akyürek Balta ise TÜİOSB'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını ön planda tuttuğunu, buna dönük önemli projeler hazırladıklarını anlatıp bölgedeki ekilebilir tarım alanlarının genişletilmesi için çiftçilerin de yeşil enerji kaynaklarından yararlandırılması için çaba göstereceklerini söyledi. Murat Kaya ve Gül Akyürek Balta, Tarsus Ticaret Borsası Meclisi'nde TÜİOSB'nin projelerine ve hedeflerine ilişkin bir tanıtım toplantısı yapılması konusunda karar aldı.

Çiftçilere rol model olacak dijital tarım köyü birlikte kurulacak

Başkan Gül Akyürek Balta ve TÜİOSB yöneticileri, daha sonra Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı'yı ziyaret etti. Burada dijital tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi konusunda yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi. Bölgedeki çiftçilerin dijital tarım konusunda farkındalığı artıracak eğitim çalışmalarının birlikte yürütülmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması yönünde projeler geliştirilmesi yönünde ortak adımlar atılması kararlaştırıldı. Başkan Akyürek Balta, bölgedeki çiftçilere rol model olması için Dijital Tarım Köyü kurulması konusunda Tarsus Ziraat Odası ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.

Bölgede özel ağaçlandırma alanları oluşturulması, kozmetik ve ilaç sanayinde değerlendirilen endemik bitkilerin üretimi için de çalışma yürüttüklerini anlatan Başkan Akyürek Balta, bu sayede organik ham maddeye erişimi kolaylaştıracaklarını vurguladı. Akyürek Balta, TÜİOSB'nin atık su arıtma tesislerinden çıkacak suyun sulama suyu olarak kullanılması ve yağmur suyu toplama merkezleri oluşturulması konusunda da planlamaları olduğunu ifade etti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi