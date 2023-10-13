TÜİK verilerine göre tavuk yumurtası ve süt ürünleri üretimi arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustosta yıllık tavuk yumurtası, yoğurt, inek peyniri ve ayran üretiminin arttığını; tavuk eti, hindi eti, tereyağı ve içme sütü üretiminin azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimlerine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre; ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 5,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,7 ve hindi eti üretimi yüzde 29,1 azaldı. Ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 11,9 azaldı. Bir önceki ay 194 bin 912 ton olan tavuk eti üretimi ağustosta yüzde 4,2 artarak 203 bin 60 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 683 milyon 199 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de ağustos ayında yüzde 4,6 artarak 1 milyar 759 milyon 864 bin adet oldu.

TOPLANAN İNEK SÜTÜ MİKTARI ARTTI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1; Ocak- ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yoğurt üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 9,1 ve ayran üretimi yüzde 5,5 artarken; tereyağı üretimi yüzde 10,3 ve içme sütü üretimi yüzde 7,9 azaldı. Ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 7,2 ve yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; tereyağı üretimi yüzde 11,7 ve içme sütü üretimi yüzde 2,2 azaldı. Bir önceki ay 835 bin 878 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ağustosta yüzde 1,4 azalarak 823 bin 967 ton oldu. Bir önceki ay 102 bin 203 ton olan içme sütü üretimi de ağustos ayında yüzde 9,1 artarak 111 bin 497 ton olarak gerçekleşti.