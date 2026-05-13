TÜİK: Yumurta ve tavuk eti üretimi arttı, içme sütü üretimi azaldı

Mart 2026 verilerine göre, Türkiye'de tavuk eti ve yumurta üretimi artış gösterirken, inek sütü üretiminde azalma gerçekleşti. Tavuk eti üretimi mart ayında 232 bin 63 ton olurken, yumurta üretimi 1 milyar 920 milyon 705 bin adete ulaştı. İçme sütü üretimi ise yüzde 0,8 oranında azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), martta aylık yumurta ile tavuk eti üretiminin arttığını, içme sütü üretiminin azaldığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; bir önceki ay 227 bin 793 ton olan tavuk eti üretimi mart ayında yüzde 1,9 oranında artarak 232 bin 63 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 820 milyon 502 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi mart ayında yüzde 5,5 oranında artarak 1 milyar 920 milyon 705 bin adet oldu. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 0,2 arttı. Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 2,3 arttı.

1 MİLYON TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azaldı. Ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azaldı. Bir önceki ay 888 bin 262 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında yüzde 13,4 oranında artarak 1 milyon 7 bin 179 ton oldu. Bir önceki ay 138 bin 131 ton olan içme sütü üretimi mart ayında yüzde 19 oranında artarak 164 bin 354 ton olarak gerçekleşti.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,1 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 19,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 10,5 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,3 azaldı. Ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,7 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 10,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 10,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,2 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
