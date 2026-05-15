Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,8 arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı 2026 Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 15 milyon 601 bin 250 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 320 bin 850 kişi iken, 2026 yılı Mart ayında 15 milyon 601 bin 250 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
