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TÜİK Tüketici Güven Endeksinde Düşüş

TÜİK Tüketici Güven Endeksinde Düşüş
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TÜİK, Nisan 2025 için tüketici güven endeksinin 83,9'a gerilediğini açıkladı. Ekonomist Cenk Akyoldaş, düşüşün halkın maddi durum ve ekonomik beklentilerinde zayıflamaya işaret ettiğini belirtti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksini dün yayımladı. Endeks, mart ayındaki 85,9 seviyesinden yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9'a geriledi. Veriyi değerlendiren Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü ve Ekonomist Cenk Akyoldaş, "Endeksin tüm alt kalemlerinde gerileme gözlemliyoruz. Bu da halkın mevcut ve geleceğe dönük maddi durumu ile ekonomik beklentilerinde bir zayıflamaya işaret ediyor. Tüketici davranışlarında gözlenen temkinli duruş enflasyonla mücadele kapsamında beklenen bir tablo" dedi.

Cenk Akyoldaş, "Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 71,9'dan 69,1'e geriledi. Gelecek 12 ayda hanenin maddi durum beklentisi 85,1'den 84,3'e düştü. Genel ekonomik durum beklentisi 84,6'dan 82,8'e indi. Tüketim mallarına harcama yapma eğilimi endeksi ise 101,3'ten 99,3'e geriledi. Bu düşüşler yüksek faiz ortamı ve siyasi belirsizliklerin doğal bir yansımasıdır. Faizlerin yüksek seyretmesi, ekonomide kontrollü bir yavaşlamayı beraberinde getiriyor. Tüketici davranışlarında gözlenen temkinli duruş da enflasyonla mücadele kapsamında beklenen bir tablo" ifadelerini kullandı.

'PERAKENDE, OTOMOTİV, DAYANIKLI TÜKETİMDE TALEP YAVAŞLAMASI SÖZ KONUSU'

Akyoldaş, "Bu doğrultuda perakende, otomotiv ve dayanıklı tüketim gibi sektörlerde talep tarafında yavaşlamanın sürmesinin şaşırtıcı olmayacaktır. Evet, bir yavaşlama var ama bu aynı zamanda uygulanan ekonomi politikalarının ilk meyvelerini verdiğini gösteriyor. Enflasyonu kontrol altına alma yönünde amaçlanan soğuma etkisini görmeye başladık" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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